Niente soldi, li presta l'aiutante del benzinaio

Simone Pierini

«Te la pago io la benzina signora, non ti preoccupare, mi porti i soldi domani». Sono le parole di Bismark, 24 anni, ghanese arrivato 4 anni fa in Italia su un barcone ma oramai regolare benzinaio del distributore di Corso Francia nei confronti di Nadia Monetti, giornalista Rai. Una storia che la giornalista ha raccontato sul suo profilo Facebook: aveva lasciato la carta di credito a casa e così i 30 euro spesi per rifornire la sua auto li ha messi il giovane di tasca sua. Il giorno dopo Nadia Monetti è tornata presso il distributore per ridare i soldi dovuti lasciando al giovane la mancia per ringraziarlo del gesto di cortesia ricevuto. Ma lui non voleva accettarlo. La giornalista ha insistito e lui, per ricambiare, ha lavato i vetri dell'auto e le ha regalato una bottiglietta di thé. «Se vi capiterà di incontrare questo ragazzo mentre fate benzina, fategli un sorriso, lui ne ha per tutti», ha chiosato Nadia Monetti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 05:01

