«Niente smartphone, i miei figli giocano con sabbia e aquiloni»

Michela GrecoROMA Trentanove anni, un marito, tre figli, una luminosa carriera da attrice e un impegno forte nel sociale (è presidente della Onlus Every Child is my Child). Da Nessuno mi può giudicare, nel 2011, Anna Foglietta sta vivendo una fantastica ascesa professionale che vive con grinta e consapevolezza, scegliendo i progetti con cura. L'ultimo è Un giorno all'improvviso, opera prima di Ciro D'Emilio applaudita a Venezia e in sala dal 29: storia di un 17enne (Giampiero De Concilio) che sogna di diventare calciatore ma deve trovarsi da vivere nella periferia napoletana e occuparsi di una mamma malata e problematica (Anna Foglietta).Un giorno all'improvviso è un'opera prima, quindi un salto nel vuoto. Perché ha deciso di lanciarsi?«Intuito. Mi sono piaciuti la sceneggiatura e il personaggio. Ho pensato che avrei potuto rischiare e penso di aver vinto la sfida perché Miriam è complessa, tridimensionale, ed è all'interno di una storia densa».È anche una donna malata. Come si è preparata?«Mi sono fatta aiutare dalla mia psicoterapeuta. Miriam è una narcisista patologica: se non le viene riconosciuto un primato a livello sociale, diventa collerica, si infligge punizioni, picchia se stessa e il figlio. Lei il figlio lo usa, lo fagocita, diventa una carnefice, ma è malata, e questo le permette di non essere troppo giudicabile. A chi vede il film alla fine viene voglia di abbracciarla, non di puntare il dito».Come madre e come donna cosa ha imparato da lei?«Sono diventata più volte madre e ci sono stati momenti in cui dentro di me sentivo suonare qualcosa di strano. Normalmente non vogliamo dar voce a queste sensazioni perché c'è un tabù legato alla maternità: è come se dovessimo essere sempre pronte, reattive, accoglienti, invece a volte tuo figlio diventa il tuo più grande nemico, soprattutto in una società così malata. Sentire questa voce dentro ti fa sentire sbagliata, ma è più comune di quanto si pensi».Anna cosa consiglierebbe a Miriam?«Di allontanarsi da un ambiente che amplifica ciò che è, la fa riconnettere con le sue mostruosità e ripetere gli stessi sbagli. Il consiglio vero, però lo darei alla politica, che ha una responsabilità enorme: prima tra poveri ci si aiutava, oggi ci si fa la guerra. Ci si aiutava tra malati e sofferenti, oggi ci fa schifo il dolore degli altri perché non vogliamo affrontare il nostro. Siamo diventati spaventosamente egoisti».Il protagonista del film deve crescere in fretta, è capitato anche a lei?«Sì, vengo da una famiglia semplice, intorno ai 19 anni i miei genitori hanno avuto un problema economico e mi sono sobbarcata la responsabilità di guadagnare. Non me l'hanno chiesto, mi è venuto naturale farlo, e così a quell'età facevo teatro, ero iscritta all'università, lavoravo come commessa e facevo la hostess. Ho cominciato a 15 anni come animatrice in una colonia estiva, poi ho fatto la baby sitter, la cameriera, di tutto... e sono iniziati gli attacchi di panico: era tutto troppo e troppo presto. Ai miei figli cerco di far vivere al massimo la loro infanzia. Non li faccio giocare con smartphone e tablet, ma con la sabbia, la terra e gli aquiloni».Dove la vedremo prossimamente?«A marzo uscirà Palloncini, in cui sono una mamma single che organizza una festa di compleanno per il figlio. Durante la festa tutti gli invitati diventano dei mostri: all'inizio sono accoglienti e falsamente carini, ma davanti alle prime difficoltà diventano delle bestie».E poi?«Ancora non so. In questa fase devo trovare il progetto giusto. Ora non posso tornare indietro, devo andare avanti».riproduzione riservata ®