Niente sesso siamo Apple: rimandato lo sbarco nelle serie tv

Niente sesso né violenza, siamo Apple. Il colosso americano per la sua scalata al mercato dell'intrattenimento audiovisivo, vuole qualità elevata, personaggi noti ma senza sesso gratuito, oscenità e violenza che possano sporcare l'immagine dell'azienda. Per questo ha già posticipato due volte il lancio dei suoi contenuti audiovisivi. Lo rivela Wall Street Journal, secondo cui l'ad Tim Cook avrebbe bocciato uno show basato sulla vita di Dr. Dre dove comparivano armi, strisce di coca e un'orgia. Apple avrebbe stanziato un miliardo di dollari per produrre contenuti audiovisivi originali nel 2018, facendo concorrenza da Netflix, Hulu e Amazon. Però secondo il quotidiano Usa il lancio è già slittato: da marzo alla fine 2018. E ora potrebbe slittare ancora.