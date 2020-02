Niente scuola ma isolamento per chi ha soggiornato in Italia

Per le scuole del Regno Unito l'Italia è come l'estremo Oriente. Negli ultimi giorni infatti, diversi istituti scolastici hanno inviato delle circolari, chiedendo misure speciali per gli studenti che hanno viaggiato in paesi potenzialmente pericolosi per il propagarsi del Coronavirus. In particolare a chi è rientrato nel Regno Unito dal 19 febbraio, si chiede di rimanere in auto-quarantena anche se in assenza e di sintomi. Tra le varie località indicate, insieme alla Corea e a Hubei, ci sono anche i comuni italiani in quarantena. Nel caso in cui poi si presentino dei sintomi, la quarantena obbligatoria è estesa addirittura a chi è rientrato dall'intera Italia settentrionale, trattamento riservato a nazioni come Vietnam e Corea. Il nostro Paese è l'unico dell'Occidente ad essere citato. (T.Abr.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

