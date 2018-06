Niente sconti all'attore Diele

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèSette anni e 8 mesi all'attore Domenico Diele, 33 anni a luglio, condannato dal Tribunale di Salerno per omicidio stradale in seguito al tamponamento del 24 giugno dello scorso anno, che causò la morte della 48enne Ilaria Dilillo. Diele resta in libertà in attesa dell'appello, ma la sua carriera (che era in forte ascesa grazie alle interpretazioni nel film Acab di Stefano Sollima e nelle serie tv 1992 e 1993 ora è appesa a un filo.La tragedia sulla A2, all'altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno): Diele aveva centrato in pieno lo scooter guidato da Ilaria Dilillo, uccidendola sul colpo con la propria auto. Dopo l'incidente, gli accertamenti del caso rivelarono che nel sangue erano presenti tracce di hashish e oppiacei. Arrestato, l'attore è stato in carcere fino a quando non si rese disponibile un braccialetto elettronico necessario per la concessione dei domiciliari. Dalla vigilia di Natale dello scorso anno, però, Diele è tornato in libertà per decorrenza dei termini. «Davanti a un lutto non posso parlare di vittoria, se non da un punto di vista professionale: abbiamo avuto una condanna significativa e in tempi brevi, è passato meno di un anno e contiamo di andare in Appello nel 2019 - spiega Michele Tedesco, legale della famiglia Dilillo -. Oggi penso alla dolorosa tenerezza del padre di Ilaria, che da quella notte dorme sempre nel letto della figlia, per non farla sentire sola e abbandonata. Questa condanna è la risposta a quel dolore e a quella sofferenza di una famiglia».Domenico Diele non era presente in aula, mentre il padre di Ilaria ha assistito all'udienza ma non alla lettura della sentenza, giunta col rito abbreviato e le cui motivazioni saranno pubblicate solo tra un mese. Una condanna esemplare ma non la più severa da quando è in vigore la legge sull'omicidio stradale: più pesante infatti quella comminata ad un finanziere, Gaetano Forestieri, condannato a 11 anni per aver ingaggiato una gara clandestina a Messina. Una folle corsa che falciò la vita di Lorena Mangano, 23 anni.