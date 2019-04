Niente punture di insetti, discendenze aliene o integrazioni fisiche ipertecnologiche, stavolta basta solo declamare una parola per diventare un supereroe. Shazam! (ecco la parola magica) rimastica comunque tutti i cliché dei cinecomic, ma pompa nella storia la commedia tanto quanto l'azione e il fantasy. L'eroe è un quattordicenne orfano, irrequieto e traumatizzato da un'infanzia nel segno dell'abbandono, che si ritrova capace di trasformarsi in un adulto muscoloso e pieno di poteri sovrumani. Zachary Levi, con il suo carico di esilarante inadeguatezza, è perfetto per incarnare questo supereroe improbabile che non sa nemmeno come usare le sue doti. E il film, per fortuna, svicola dalla retorica tipica del genere e si prende poco sul serio, puntando più sui caratteri di un gruppetto di simpatici emarginati - i ragazzini della casa famiglia - che sugli effetti speciali, che pure abbondano. Shazam! è, alla fine, un cinecomic autoironico - il settimo film del DC Extended Universe - e che si concede un pezzetto di anima in più. (M. Gre.)

SHAZAM!

di David F. Sandberg



