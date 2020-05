Niente playoff, decreto ingiuntivo verso le pay tv ma pure il dubbio se ricominciare il 13 giugno con la 27° giornata o coi recuperi della 25°. È questo quanto emerso dopo il Consiglio di Lega di ieri. In caso di altro stop necessario per far fronte ad una nuova emergenza, quindi, la classifica verrebbe congelata.

Sui dubbi di calendario (anche sugli orari) c'è spaccatura e se ne discuterà solo in Assemblea la prossima settimana.

Per domani è atteso il via libera ufficiale dopo l'incontro tra il Governo e le componenti del calcio. Durante il Consiglio è emersa anche la volontà di far partire i decreti ingiuntivi verso Sky, Dazn e Img in caso non venisse presentata una lettera impegnativa con riferimento al pagamento degli arretrati di maggio. Si allontana l'ipotesi delle partite in chiaro.(F.Bal.)

