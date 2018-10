Niente più plastica monouso dal 2021 scatta il divieto

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaNiente più oggetti in plastica monouso come posate, piatti o cannucce. Il parlamento europeo ha votato in larga maggioranza, a Strasburgo, il divieto di vendere questi articoli di largo consumo partire dal 2021, oltre ai bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie e alle palette per mescolare il caffè, tanto per fare altri esempi.La proposta della belga Frederique Ries è passata con 571 voti favorevoli, 53 contrari e 34 astenuti. La Ries ha ringraziato «la plenaria per il suo massiccio sostegno» alla proposta.Il prossimo passo è l'avvio dei negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio, che dovrebbe avvenire a novembre, non appena i ministri Ue avranno stabilito la loro posizione comune.Il parlamento dichiara guerra anche ai mozziconi di sigarette che contengono plastica, la cui quantità nei rifiuti va ridotta del 50% entro il 2025 e dell'80% entro il 2030. I produttori di tabacco dovranno farsi carico dei costi di trattamento e raccolta, trasporto compreso. Lo stesso vale per i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica, che dovranno contribuire al raggiungimento di un obiettivo di riciclaggio fissato al 15% entro il 2025.Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero garantire che almeno il 50% degli attrezzi da pesca contenenti plastica smarriti o abbandonati venga raccolto ogni anno.riproduzione riservata ®