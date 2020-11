Niente mascherina, mette ko l'autista Atac

Lo ha messo ko, con un pugno in faccia, solo perché gli era stato detto di indossare la mascherina. In piazza dei Cinquecento, al capolinea dei bus, l'ennesima aggressione ai danni degli operatori del trasporto pubblico: la vittima è un autista dell'Atac. L'aggressore, un cittadino del Gambia con vari precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti del VI distretto Casilino, chiamati da dal personale della municipalizzata per una persona che dava in escandescenza. L'episodio, l'ultimo di una lunga serie da quando sono scattate le prescrizioni per in contenimento dell'epidemia del Covid-19, mette in evidenza la necessità di proteggere chi lavora per un servizio pubblico essenziale come i trasporti urbani. Prima di essere ammanettato, il 22 enne africano era salito a bordo di un altro autobus ma è stato acciuffato dai poliziotti, a loro volta raggiunti da calci e pugni. Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio e sanzionato, per inottemperanza alla normativa anti- Covid. «Solidarietà all'autista Atac, episodi come questo sono intollerabili», è stato il commento della sindaca Raggi. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA