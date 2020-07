«Niente cestino: da noi il cibo viene servito nel furoshiki»

La baita La Montanara è l'ultimo edificio di Ala di Stura (Torino) e segna l'inizio delle distese verdi del giro del fiume. «Circondata dai prati e da diverse aree pic nic - dice la titolare, Giorgia Garberoglio - La Montanara è il punto perfetto per organizzare pranzi all'aria aperta con le specialità della baita».

Come sta andando quest'iniziativa?

«Molto bene. Piace l'idea dell'hamburger gourmet e km Zero al posto del solito panino, oltre che la possibilità di stare all'aperto dopo questi mesi lockdown.

Ma il vostro prodotto da asporto è ancora più particolare...

«Al posto del cestino abbiamo un sacchetto in carta o il furoshiki, un fazzoletto utilizzato in Giappone per trasportare i vestiti, il bento' (pranzo da consumare fuori casa) oppure per impacchettare i regali. Inoltre ogni hamburger è contenuto in una scatolina di cartone alimentare riciclato e a sua volta riciclabile». (A.Ian.)

