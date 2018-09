Niente certificato, niente scuola

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniSi chiama Mara Lapia ed è la relatrice 5Stelle della Commissione Affari Sociali che ieri - con un colpo di scena - ha chiesto a nome della maggioranza di Governo la soppressione del comma sui vaccini presente nel decreto Milleproroghe. Chissà se il popolo No vax si scaglierà anche contro di lei o, in genere, contro i grillini al potere accusandoli di aver datio vita a un dietrofront inatteso ma che metterà in salvo la regolarità dell'anno scolastico pronto a partire tra pochi giorni.Sta per tornare in vigore infatti l'obbligo di presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione contenuto nella legge Lorenzin. Manca solo il passaggio tecnico (il parere verrà votato stamattina) ma nel dibattito di ieri hanno annunciato il voto a favore del parere M5s, Fi, Pd, Leu e Fdi, che avevano già presentato emendamenti soppressivi del comma nelle commissioni di merito, mentre la Lega non è intervenuta. Ha vinto la linea dura dei presidi delle scuole, che hanno chiarito come non sarebbero entrati a scuola i bambini non immunizzati, eludendo l'oramai famoso obbligo flessibile tentato dal ministro della Salute Giulia Grillo in tema di vaccini. «Finalmente stanno prevalendo un atteggiamento di razionalità, le ragioni della scienza e l'esigenza della massima tutela possibile della salute dei bambini», commenta Antonio Saitta, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e assessore in Piemonte. I medici italiani si dichiarano «estremamente sollevati», condividendo le motivazioni dell'emendamento del Governo. «Ma un tema che tocca la salute non si risolve a colpi di emendamenti».In una diretta su Fb Matteo Renzi si dice contento di «aver vinto la battaglia contro gli apprendisti stregoni. Si sono accorti di aver detto un sacco di castronerie clamorose per tutto il mese di agosto. Mi dispiace per i cugini di Paola Taverna....».riproduzione riservata ®