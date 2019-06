Niente bagnini e poca sicurezza, multati 4 stabilimenti balneari

Serrati controlli sono stati eseguiti a carico degli stabilimenti balneari presenti sul litorale di tutta la provincia di Roma. Diverse le ispezioni effettuate negli ultimi giorni, unitamente alla Capitaneria di Porto di Fiumicino e a personale dell'Ispettorato del lavoro, finalizzate al rispetto delle normative in materia di autorizzazioni amministrative relative alla gestione degli stabilimenti e alla somministrazione di cibi e bevande praticata dai lidi ed anche mirate ad accertare la regolarità ed il corretto utilizzo delle concessioni sul demanio marittimo, nonché volte a contrastare il fenomeno del lavoro nero.

Sono emerse irregolarità nel 50% delle strutture controllate ed elevate in totale 31 sanzioni amministrative per complessivi 100 mila euro. In particolare a carico di quattro stabilimenti, di cui due di Fregene e due di Focene (località balneari del Comune di Fiumicino), per la violazione della vigente Ordinanza di sicurezza balneare, emessa dalla Capitaneria di Porto, in particolare per l'assenza del personale addetto (bagnini di salvataggio) e per gravi carenze delle dotazioni di sicurezza.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

