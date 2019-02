«Nicolò super mai visti 19enni così»

Fabrizio Ponciroli

Il nome di Herbert Prohaska rievoca momenti di gioia ai tifosi giallorossi. L'austriaco, oggi 63enne, è stato uno dei protagonisti dello scudetto vinto dalla Roma nella stagione 1982/83.

Prohaska, segue ancora il calcio italiano?

«Certamente, mi piace il calcio italiano. Ogni lunedì mi informo su quello che è successo e cerco di vedere anche delle partite. Sono stato benissimo in Italia, sia a Milano che a Roma dove ho vinto lo scudetto. Lo scorso anno sono stato a Roma con mia moglie, sono legato alla città».

Che ne pensa della Roma di oggi?

«Ha un grande potenziale. Ci sono giocatori importanti e spero che possa tornare a vincere qualcosa di importante il prima possibile. Sarebbe bello».

Il volto nuovo della Roma di oggi è Zaniolo. Che ne pensa? Siamo sulle orme di Totti?

«L'ho visto giocare e devo dire che è davvero fortissimo. Non mi ricordo un giocatore di 19 anni con queste doti e questa fisicità. Penso proprio che diventerà un fuoriclasse. Ha tutto per diventare un grandissimo, lo spero per lui e per la Roma».

Intanto c'è da affrontare la sfida di ritorno, di Champions League, contro il Porto

«La Roma ce la può fare, anche se non sarà facile. Il Porto è una squadra molto ben organizzata».

