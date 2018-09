Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nicole CavazzutiSi dice rum e si pensa subito a mojito e daiquiri. Vero, ma limitativo. Perché il rum è molto di più. E piace sempre di più. «Dati di vendite alla mano, è cresciuto il numero degli italiani appassionati di questo distillato, consumato anche liscio (con o senza ghiaccio). Inoltre, ci sono una maggiore conoscenza del prodotto e una più ampia varietà di etichette sul mercato. In particolare, oggi vanno di moda i rum agricoli, ovvero prodotti con succo di canna da zucchero vergine», puntualizza Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRum, tra i principali festival del settore dedicato al pubblico e ai professionisti, che torna per il sesto anno a Roma domenica 30 settembre e lunedì 1° ottobre (www.showrum.it). Con una news: la ShowRum Cocktail Week, iniziativa tematica che coinvolge fino a lunedì prossimo dodici tra i migliori locali di Roma (Baccano, Banana Republic, Chorus Cafè, Club Derriere, Freni e Frizioni, Marco Martini Cocktail Bar, Meccanismo, Pantaleo, Pimm's Good, Romeo Chef & Baker, Tyler, La Zanzara). Insomma, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Chi vive a Milano, invece, deve aspettare ancora un mese: il 28 e il 29 ottobre i riflettori saranno puntati su theRumday & theWhiskyday, la kermesse organizzata da Bartender.it.riproduzione riservata ®