Nicole Cavazzuti

Se amate il whisky e questo fine settimana siete nella capitale prendete nota. Questo weekend al Salone delle Fontane all'Eur è di scena il Roma Whisky Festival, appuntamento per appassionati, neofiti e professionisti dedicato al più storico e complesso dei distillati di cereali. Cosa aspettarsi? Una due giorni di eventi, degustazioni, masterclass, seminari sul whisky e sulla mixology con ospiti nazionali e internazionali. Tra i relatori già confermati, Leonardo Leuci del Jerry Thomas Speakeasy di Roma, Gabriele Manfredi ex Oriole Bar di Londra e Filippo Sisti del Talea di Milano. Non mancheranno quattro cocktail bar, un'area gourmet e una zona con gli stand dei prodotti, inclusi per il secondo anno anche una selezione di cognac e armagnac. Novità di quest'ottava edizione è la Bowmore Room Experience, mostra sul design e sull'architettura di una distilleria attualmente in costruzione a Edimburgo a cura dello studio Threesixty Architecture di Glasgow impegnato anche nei lavori edili.

Il biglietto intero, che dà diritto al bicchiere da degustazione, alla sacchetta porta bicchiere e alla guida del festival costa 10 euro al giorno, quello ridotto 7 euro. Quanto agli orari, sabato 2 sarà aperto dalle 14 alle 23, domenica 3 marzo dalle 14 alle 21.30. Info romawhiskyfestival.it.

