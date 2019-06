Nicole Cavazzuti

Sarà una settimana nel segno del Negroni e della beneficenza quella dal 24 al 30 giugno. Per il settimo anno torna infatti la Negroni Week, evento organizzato da Campari con Imbibe Magazine.

Si tratta di una manifestazione internazionale che coinvolge i locali tutto il mondo (nel 2018 furono oltre 65 i paesi partecipanti). Nei bar coinvolti si assaggeranno twist del Negroni cui parte del ricavato andrà in beneficenza per cause diverse. Tra gli altri, a Milano la manifestazione interesserà Doping Club, Dhole, Fonderie Milanesi, The Spirit, Dry, Bulk, Terrazza 12 e Swiss. Mentre a Roma, la Negroni Week coinvolgerà Fauno, Meccanismo Bistrot, Qvinto, Momart Restaurant Cafè, Ted, Terrazza Parrasio, Rec 23, Rude, Meo Pinelli e il Jerry Thomas. La grande novità di quest'edizione è che martedì 25 giugno a Firenze verrà scoperta la targa dedicata al conte Camilo Negroni, l'ideatore del drink che compie 100 anni nel 2019. Accadrà in via Tornabuoni dove un tempo c'era La Drogheria e Profumeria Casoni. Qui Fosco Scarselli versò il primo Negroni al conte. «Il conte Negroni chiese di irrobustire il suo Americano con il gin, per alzare il grado alcolico senza variarne la tonalità del colore», ricorda il barman Luca Picchi, massimo esperto del cocktail, che presenterà la targa.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

