Nicole Cavazzuti

Ormai è un evento cult. E sono ben 64 i produttori che quest'anno aderiscono al Festival del Franciacorta in Cantina, giunto alla decima edizione e in programma sabato 14 e domenica 15 settembre. Un appuntamento imperdibile per gli enoappassionati che potranno partecipare a degustazioni verticali e a tema, ma anche per gli amanti del buon cibo che potranno gustare le proposte di ristoratori locali e chef in un mix di tradizione e innovazione. Saranno due giornate ricche di seminari e incontri (per il programma completo, le proposte delle singole cantine, le tipologie degli eventi e i costi d'ingresso guardate il sito festivalfranciacorta.it) con dieci diversi itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta ideati ad hoc per chi oltre al vino ama la natura, cerca l'avventura o desidera rilassarsi con la famiglia. Senza contare che la kermesse è pure un'occasione per perdersi tra i castelli, monasteri e musei che costellano la Strada del Franciacorta. Attenzione: è obbligatorio prenotare le visite contattando direttamente le cantine aderenti, che saranno aperte dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. E se non volete mettervi alla guida dopo aver bevuto, no problem: ci sono i tour in bus con partenza dalla stazione di Rovato.

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

