Nicole Cavazzuti

La tradizione è diventata il nuovo. E se a tavola prediligete le tipicità locali vi farà piacere sapere che l'ultima tendenza del bere miscelato è la glocal mixology, ovvero i cocktail con ingredienti del territorio. I segnali? A vincere la Bacardi Legacy 2019 Italia è stato El Bate di Francesco De Nicola, barman fondatore del Sottobanco di Roma, che aveva tra gli ingredienti anche un vegetal cordial con sedano e carota a chilometro zero (la ricetta: 45 ml Bacardi 8, 10 ml Cognac, 30 ml vegetable cordial, 15 ml succo di lime, 3 gocce di Bob's Liquorice Bitter). E poi, da Nord a Sud dello Stivale sempre più barman puntano sulla tradizione liquoristica italiana e i prodotti a km 0 con drink a base di cordiali home made, liquori, distillati e amari del luogo. E persino verdura, frutta, erbe aromatiche, fiori e radici coltivati personalmente. Tra i barman contadini ci sono per esempio Luis Hidalgo, titolare del 1492 al Bramante di Vigevano, che nei drink usa lemon grass, fragole di bosco, basilico, timo e salvia di sua produzione; Dario Gioco del Voia di Roma che utilizza i prodotti dell'orto e della serra del locale e Luca Rossi, bar manager del Muà Lounge Restaurant di Genova, che dona sapori particolari ai drink con erbe come borragine, cedrina, pimpinella maggiore e santoreggia.

