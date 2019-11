Nicole Cavazzuti

La quattordicesima edizione del Milano Whisky Festival, in programma questo weekend all'Hotel Marriott di Milano, mantiene la formula originale (assaggi, masterclass, seminari, corner food), ma presenta qualche novità. Intanto, crescono espositori e spazi. Per la prima volta infatti saranno utilizzate sia la sala Le Baron che la sala Washington dell'albergo, da sempre è sede della kermesse. E cambiano pure le modalità d'ingresso. Come di consueto si può accedere gratis e pagare al momento eventuali consumazioni, ma ci sono anche quattro soluzioni alternative. Con il biglietto Standard (5 euro) si ha diritto al bicchiere e porta bicchiere MWF; con il Silver (15 euro) si ricevono anche la guida al whisky 2020 e 7 euro in gettoni per degustazioni e acquisti; con il Gold (30 euro) si gode pure dell'accesso prioritario e di 20 euro in gettoni. Infine, con il ticket Diamond (60 euro) si beneficia di 30 euro per lo shopping, di 2 free cocktail al whisky bar e del pass per la Vip Lounge con 3 free Soft Drinks. Oltre 100 le distillerie scozzesi, cui si sommano quelle americane, giapponesi, indiani, inglese, irlandesi, islandesi, italiane, svizzere e taiwanese. E non mancherà una zona deputata al Cognac e all'Armagnac.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

