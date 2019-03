Nicole Cavazzuti

Il Saint Patrick's Day? A Roma e a Milano si festeggia sotto casa. Già, perché sono sempre più i cocktail bar che organizzano una serata speciale dedicata al patrono dell'Irlanda il 17 marzo, ovvero il giorno di San Patrizio.

Ecco le dritte di Leggo. Partiamo dalla capitale: al The Yellow Square (via Palestro 51) c'è un party organizzato da Jameson Irish Whiskey che dura ben due giorni, sabato e domenica, con drink a prezzo ridotto, musica live, acrobati, mangiafuoco, secret bar, street-food e una caccia al tesoro chiamata Il segreto di John Jameson. Al jazz club Jey (via Ostiense 385) il barman Francesco Marano propone l'inedito St. Patrick's Coffee (drink fresco e beverino con Jameson, Campari, Martini Rosso, liquore al caffè e birra Stout) al prezzo di 8 euro con tanto di shot di whiskey in omaggio. Simile la proposta di Mario Farulla, barmanager del Baccano, che regala uno shot di Jameson a chi ordina il suo Green Hat (Jameson, Midori, sciroppo di luppolo e succo di limone). Passiamo a Milano. La festa più cool? Quella targata Jameson Irish Whiskey in programma sabato 16: si parte sui Navigli con il party al Panino Lab (in via Corsico 1, dalle 18) e, dalle 22, si prosegue al Superstudio con le dj session di Bassi Maestro, Bock & The Sailors e Andrea Mazzentini.

