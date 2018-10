Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nicole CavazzutiI migliori rum e whisky di tutto il mondo, insieme. Dove? A Milano, al theRUMday e theWHISKYday, la manifestazione cult di due giorni organizzata da Bartender.it negli spazi della MegaWatt Court. Aperta anche al pubblico domenica 28 (dalle 12 alle 20, a pagamento) e riservata agli addetti ai lavori lunedì 29 (dalle 11 alle 20), la kermesse è un'occasione per degustare le etichette che faranno tendenza nei prossimi mesi, assaggiare le eccellenze di tutto il mondo e acquistare libri e bottiglie d'epoca. Ma anche per approfondire la conoscenza dei due distillati attraverso le inedite blind tasting guidate (in cui saranno mischiati rum e whisky ad altri distillati invecchiati) e gli incontri con i principali bartender ed esperti del settore, tra cui Antonio Parlapiano e Leonardo Leuci del Jerry Thomas di Roma e Dario Comini del Nottingham Forest di Milano. Novità assoluta, lo spazio dedicato al caffè nei drink gestito dal celebre Francesco Sanapo, titolare di Ditta Artigianale di Firenze, che realizzerà cocktail con l'oro nero e spiegherà come miscelarlo con rum e whisky. A fare da cornice all'evento, la #RUMcocktailweek e la #WHISKYcocktailweek, un circuito di locali che proporranno per l'occasione drink speciali (l'elenco sul sito della manifestazione).Via Giacomo Watt 15 Info therumday.it e thewhiskyday.it