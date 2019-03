Nicole Cavazzuti

Gustare un cocktail significa coccolarsi. E allora che cosa proporre alle donne per brindare all'otto marzo se non un drink speciale, pensato ad hoc per l'occasione? Sono ormai molti i bar che studiano proposte particolari per la Festa della Donna. Ecco le dritte di Leggo. A Milano FILZ, restaurant bar in zona Porta Romana specializzato in spiedini e drink, propone l'esclusivo I cocktail sono cosa da donne con vodka aromatizzata alla vaniglia, Gran Marnier e tè ai frutti rossi. L'elegante e stiloso Dry, in entrambe le sedi di via Solferino e via Vittorio Veneto, offre Demetra con tequila, cordiale ai frutti di sambuco, lavanda e miele, succo di pompelmo, lime, meringa morbida al mango e fiocchi di sale. Ancora: sui Navigli, il Bond di Rudy Corbetta serve il Madame Soleil con vodka, spremuta di arancia, sciroppo di mimosa, liquore di violetta, albume e top di champagne. A Roma e dintorni il Metropolita, vicino al Ponte della Musica, lancia XX-Espress con Wild Turkey bourbon, caffè Lavazza, liquore di caffè, Pernod e zucchero liquido; mentre il barman Gianluca Stocchi, del Giulia Restaurant di via Giulia, l'Hugo Rivisto con St. Germain, lime, prosecco alla menta, spuma di lime e sambuco.

