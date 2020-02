Nicole Cavazzuti

Fino al 6 aprile, il lunedì sera Firenze diventa capitale del bere miscelato con bartender in arrivo da tutta Italia. Succede grazie all'evento Ego Circus, un tour di cocktail ideato dal manager Gabriele Frongia. Ogni appuntamento si divide in due momenti: si comincia con l'aperitivo al Bar Empireo dell'Hotel Plaza Lucchesi e poi ci si sposta in uno tra i cocktail bar migliori del capoluogo toscano. Tutti gli eventi sono ovviamente aperti al pubblico e ogni serata ha una drink list ad hoc, che include pure un cocktail no alcol. Così lunedì 2 marzo arriva Samuele Campanini del Jiggers di Reggio Emilia e si va all'Habitat; mentre il 9 e 16 marzo è il momento di due barstar romani: rispettivamente Solomyia Grytsyshyn del Chorus Cafè al Love Craft e Mario Farulla del Baccano al Mad. Il 23 marzo è il momento di Marco Riccetti dell'Inside di Torino che miscela alla Menagere; il 30 marzo i riflettori sono puntati su Yuri Gelmini del Surfer's Garden di Milano, ospite all'Atrium Bar del Four Seasons. Infine il 6 aprile tocca a Sossio Del Prete dello Shub di Sorrento, al bancone del Caffè Paszkowski. Per prendere parte alle serate non è necessario prenotare; il costo dei cocktail varia rispetto ai prezzi delle consumazioni del locale.

