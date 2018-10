Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nicole CavazzutiÈ la più grande kermesse dedicata alle birre artigianali. Ed è un evento imperdibile per appassionati e operatori del settore. Da domani a domenica, riflettori puntati su EurHop! Roma Beer Festival al Salone delle Fontane dell'Eur (Via Ciro il Grande, 10/12).Che cosa aspettarsi? Oltre 100 birrifici italiani e stranieri e più di 800 birre artigianali degustabili a rotazione nelle 400 spine a disposizione. E per sapere in tempo reale quali sono disponibili c'è la pratica App della manifestazione. «Anche per i milanesi vale la pena visitare EurHop! perché la kermesse riunisce la migliore selezione di birre artigianali nazionali e di tutto il mondo», commenta Maddalena Lo Re, tra i titolari del rinomato pub Al Coccio a Milano. E veniamo ai trend. Intanto, così come nella cucina e nel bere miscelato, anche nel mondo della birra italiana si punta sui prodotti del territorio. È il caso, per esempio, del Birrificio di Cagliari che aromatizza con fico d'India, bacche di mirto e piante officinali della macchia mediterranea. E poi, è boom per le Gose, le antiche birre in stile tedesco con un'alta sapidità. Infine, crescono le selezioni brassicole affinate in barrique, come la Tripel affinata per 13 mesi in botte di Whisky del birrificio La Buttiga di Piacenza.EurHop! Roma Beer Festival. Salone Internazionale della Birra Artigianale. Info eurhop.com.riproduzione riservata ®