È l'ora dei beer drink. Tanto che ormai quasi in tutti i menu dei bar di ricerca ci sono almeno un paio di cocktail alla birra. Classici, rivisitazioni o creazioni originali. Come gli storici Mojito Fidel (al posto della soda), Spritz Beer (al posto del prosecco), Black Velvet (50% Guinness, 50% champagne brut) o i nuovi signature Alessia&Beer di Luis Hidalgo (4 cl di gin, 2,5 cl di liquore ai fiori di sambuco, 2 cl di zucchero liquido, 3 cl di spremuta di pompelmo e 50 cl di birra chiara lager) e Azzurro Glaciale di Lucio Serafino, vincitore della competition dedicata ai beer drink di Nastro Azzurro (3,5cl di gin, 2,5cl di sciroppo di miele, 1,5 cl di succo di limone e un velluto di birra con sciroppo di lavanda).«Trainata dal boom dei drink a bassa gradazione alcolica, la birra è tornata di moda come ingrediente perché permette di realizzare piacevoli cocktail low alcol», spiega Ettore De Katt, autore del libro 70 Cocktails classici e con birra (Erga Edizioni).Utilizzata anche per fare sciroppi, spume, velluti, viene miscelata in purezza come base di drink con gin, vodka e vermouth. Una curiosità: sapevate che la birra è stata scoperta per caso, come il fuoco? Probabilmente è nata dalla fermentazione di una minestra dimenticata o di alcuni chicchi di orzo lasciati a contatto con l'acqua piovana.