Nicole Cavazzuti

Decine e decine di bottiglie di rum, cachaça e whisky (molte neo importate) tutte in assaggio free. Ma anche workshop, degustazioni verticali guidate, seminari e masterclass tenute dai big bartender a livello mondiale (Agostino Perrone del Connaught Bar, numero due della prestigiosa classifica dei The World's 50 Best Bar; Jad Ballout del Central Station Boutique Bar di Beirus, 73esimo posto nella classifica e Dario Comini del Nottingham Forest di Milano, 86esimo classificato). E una novità ghiottissima: il Tiki Bar con riuniti i principali locali Tiki italiani. Per chi apprezza queste cose, vale proprio la pena fare un salto a TheRUMday e TheWHISKYday in programma a Milano domenica e lunedì 28 ottobre (MegaWatt Court, via Giacomo Watt 15). Oltre al Tiki Bar, ci saranno il Rum Bar con un menù di drink iconici a base del distillato di canna di zucchero, il Cachaça Bar con cocktail brasiliani e il Daiquiri Bar dove si potrà assaggiare l'omonimo drink con svariati rum diversi. E ancora: torna l'area Coffee Mixology, in collaborazione con l'esperto di caffè Francesco Sanapo, dove verranno creati drink al caffè con rum o whisky. Infine, nella zona deputata ai whisky sarà allestito un bar tematico dedicato all'Old Fashioned. L'ingresso è a pagamento.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

