Nicole Cavazzuti

Cocktail time a Milano questo weekend, con due grandi eventi dedicati al bere miscelato.

Gratuite, previo accredito alla mail stefania.oggioni@identitaweb.it, sono le lezioni di mixology organizzate da Identità Cocktail che torna per il secondo anno da sabato 23 a lunedì 25 marzo all'interno d'Identità Golose, il congresso italiano di cucina d'autore ideato da Paolo Marchi. L'iscrizione alle masterclass permetterà di accedere anche all'area espositiva per degustare i prodotti di oltre 100 aziende selezionate. Si comincerà con l'incontro Gusto e Olfatto nella Mixology: il progetto Cocktail First con David Rios, Oscar Quagliarini e Giuseppe Mancini alle 11.30 di sabato 23 (qui tutto il programma: identitagolose.it/sito/it/238/identita-cocktail.html).

A pagamento, invece, è Aperitivi&Co Experience la storica manifestazione organizzata da Bartender.it in scena domenica 24 (dalle 12 alle 20) e lunedì 25 marzo (dalle 11 alle 20) al MegaWatt Court (via Watt 15) con degustazioni, workshop e seminari (aperitiviexperience.it/levento).

La novità di quest'anno è la proposta di pairing con la pasta al Negroni ideata da Luca e Carlo Cinalli (abbonamento 2 giorni 15 euro, ingresso una giornata 10 euro).

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA