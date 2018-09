Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Buon compleanno, cocktail Negroni! Nel 2019 il pre-dinner italiano più famoso al mondo compie 100 anni. Ma non perde un grammo di appeal. Anzi. Insensibile alle mode, resta un evergreen nella miscelazione.Lo potete bere ovunque, da Milano a New York, nel cocktail bar chic come nel baretto di paese. E non solo nella sua versione classica (3 parti uguali di vermouth rosso, bitter Campari e gin), ma anche rivisitato. Un esempio su tutti? Il Perigord Negroni, variante ideata dai titolari del Mag Cafè di Milano con il Brandy Cardenal Mendoza al posto del gin e il Carpano Rosso invece del vermouth, più due liquori a base di cioccolato e vaniglia e di noci. Non poteva mancare quindi una giostra di eventi lungo tutto lo Stivale per celebrarne l'anniversario di nascita. Che è avvenuta per caso. «Il Negroni è stato inventato nel 1919 a Firenze dal conte Camillo Negroni, un fedele cliente della Drogheria e Profumeria Casoni di via Tornabuoni. Per irrobustire il suo Americano (ovvero un mix di Campari, vermouth rosso e seltz), chiese infatti di sostituire il seltz con il gin», ricorda infatti Luca Picchi, capo barman del Caffè Gilli di Firenze e autore di Negroni cocktail, una leggenda italiana (Giunti editore).