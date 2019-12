Nico Riva

Sorprese e conferme emergono dall'indagine annuale sulla vivibilità delle città italiane pubblicata da Il Sole 24 Ore. Per migliorare la valutazione, quest'anno si è passati da 42 a ben 90 indicatori, suddivisi in sei macro-categorie. Ma il risultato non cambia: Milano è prima per il secondo anno consecutivo, seguita da Bolzano e Trento. Conferma negativa invece per Caltanissetta, fanalino di coda della classifica per la quarta volta dal 1990, anno d'esordio dello studio.

SICILIA DOWN. Ma per la Sicilia è un risultato negativo generale. Fra le ultime 10 posizioni figurano, infatti, anche Palermo (98° posto), Messina (100°), Trapani (101°), Agrigento (102°) ed Enna (104°). Buone notizie invece per altre grandi città che da Nord a Sud risalgono la china. Roma si piazza 18°, guadagnando tre posizioni rispetto al 2018. Balzo più evidente per Venezia e Parma, che entrano nella top 10 scalando (rispettivamente) 25 e 19 posizioni. Chiudono in positivo anche Cagliari (+24), Genova (+11), Firenze (+7), Napoli (+13) e Torino (+5).

CAPITALE DELLA CULTURA. Roma guadagna un posto fra le migliori dieci solo in due categorie: Cultura e Tempo Libero (1° Rimini), Affari e Lavoro (1° Milano).

CRIMINE LOMBARDO. Ma il capoluogo lombardo detiene anche un primato di cui non andar fieri: il più alto tasso di criminalità, misurato in numero di denunce. Non stupisce dunque l'ultima posizione di Milano in Giustizia e Sicurezza, dove 1° si attesta Oristano. Sul podio delle città più insicure compaiono anche Firenze (106°) e Roma (105°). In Ambiente e Servizi, la Sardegna riesce a piazzare tre province fra le prime dieci: Nuoro 4° (davanti a Milano), Sud Sardegna 8° e Cagliari 9°.

NATALITÀ. In Demografia e Società è ancora il Nord a dominare, con le uniche eccezioni delle pugliesi Bari (10°) e Barletta-Andria-Trani (6°).

LE REGIONI. Buoni risultati, non sufficienti però a cancellare l'evidente divario tra Nord e Sud, anche a livello regionale. Trentino Alto-Adige, Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia le più vivibili, all'estremo opposto Sicilia e Calabria.

Martedì 17 Dicembre 2019

