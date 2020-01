Nico Riva

Smog alle stelle, oggi si fermano i diesel. Roma vuole tornare a respirare, ma per il momento resta oppressa dallo smog. I livelli di inquinamento degli ultimi giorni hanno toccato picchi preoccupanti, e le previsioni meteorologiche non sembrano voler migliorare la situazione. Così, si è reso necessario prendere provvedimenti limitativi di fronte al problema. A cominciare dallo stop per tutti i motori diesel, come annunciato già ieri.

Nello specifico, tutti i veicoli privati alimentati a gasolio compresi gli Euro 6 non avranno accesso alla Ztl Fascia verde nelle due fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30. I ciclomotori e i motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e autoveicoli benzina Euro 2, invece, non potranno circolare nella Ztl Fascia Verde dalle 7.30 alle 20.30. Resta infine il blocco completo per tutti i veicoli a motore diesel Euro 1, Euro 2 e benzina Euro 1.

L'ordinanza sindacale prevede inoltre una limitazione alle temperature degli impianti termici per la climatizzazione invernale. A seconda del tipo di edificio, non si dovranno superare i 18° o 17°, fatta eccezione per ospedali, scuole ed edifici assimilabili.

La sindaca Virginia Raggi ha diramato l'ordinanza sulla circolazione per la giornata di oggi, motivando la decisione con le rilevazioni delle centraline di monitoraggio sulla qualità dell'aria. I dati, validati poi dall'Arpa Lazio, hanno decretato infatti livelli di inquinamento da Pm10 oltre i limiti consentiti dalla legge in diverse zone della capitale. Nel tentativo di contenere questo inquinamento atmosferico, la prima cittadina ha optato dunque per un blocco totale dei veicoli diesel. L'ordinanza prevede però anche limitazioni per gli altri veicoli, prolungando quelle del fine settimana appena trascorso.

Prosegue dunque anche dopo il weekend del 12 e 13 gennaio il tentativo del Comune di contenere ed in seguito ridurre il tasso elevato d'inquinamento imponendo dei limiti ben precisi alla circolazione urbana e al riscaldamento degli edifici.

Misure molto simili a quelle adottate dal Comune di Milano, i cui valori di Pm10 sono alle stelle da più di dieci giorni. La lotta contro l'inquinamento, per le due metropoli, va avanti. Nella speranza che presto si possa tirare un sospiro di sollievo.

Martedì 14 Gennaio 2020

