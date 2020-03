Nico Riva

Sembra ieri, ma sono già trascorsi due anni. Il 4 marzo del 2018 moriva improvvisamente il calciatore lombardo Davide Astori. Il difensore classe 87 fu stroncato da un infarto in un albergo di Udine, poche ore prima di giocare con la sua Fiorentina, di cui aveva assunto la fascia di capitano, contro l'Udinese. In segno di rispetto, sia la squadra toscana sia il Cagliari (in cui militò per 6 stagioni) ritirarono la maglia numero 13. Lo sgomento per la sua dipartita travolse il calcio italiano, ma soprattutto la moglie Francesca Fioretti e la figlia Vittoria. Ieri, su Instagram, Francesca lo ha ricordato così: «Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

