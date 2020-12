Nico Riva

L'inverno sta arrivando, ma i disagi del maltempo sono già qui. L'Italia ha vissuto una Festa dell'Immacolata nella morsa del freddo e di preoccupanti eventi meteorologici. Da Venezia sott'acqua alle forti piogge in Sicilia, passando per le grandi nevicate delle regioni settentrionali ad una brusca ondata di nubifragi nel Centro. Sono stati circa 3000 gli interventi dei vigili del fuoco negli ultimi giorni.

EMILIA-ROMAGNA. La rottura degli argini del fiume Panaro nel Modenese ha causato lo sfollamento di circa 400 persone. Ingenti i danni non solo alle abitazioni allagate, ma anche all'agricoltura e alle attività imprenditoriali.

CAMPANIA. A Napoli forti raffiche di vento hanno causato grandi mareggiate che hanno complicato i collegamenti con le isole del Golfo. Il sindaco Luigi de Magistris ha chiuso ieri cimiteri e parchi cittadini e rinviato alcune iniziative per le festività.

VENETO. A Venezia la marea si è alzata, il Mose no, portando a picchi di oltre 140 cm di acqua alta in città. Situazione critica nel Bellunese, dove la neve ha bloccato alcune persone nei rifugi di montagna.

LAZIO. Allerta a Ostia, dove il vento ha letteralmente spazzato via le cabine di uno stabilimento balneare e trasportato lamiere sulla strada, costringendo le forze dell'ordine a chiudere il lungomare. In città, gli interventi per allagamenti e caduta di alberi e rami si sono moltiplicati in poche ore.

SARDEGNA. Flagellata dai temporali anche l'Isola, ancora ferita dall'alluvione devastante del 28 novembre a Bitti, dove in 24 ore è caduta la pioggia che solitamente cade in un anno.

NATALE. La situazione generale non sembra migliorare nemmeno nelle prossime settimane. Secondo gli esperti di Meteo.it, «La seconda metà di dicembre potrebbe regalarci un'ondata di gelo piuttosto intensa proprio in prossimità delle feste». Le immagini delle ultime ore si uniscono a quelle di analoghi disastri del recente passato. Non a caso molte voci, dagli scienziati agli attivisti, si levino da tempo per denunciare l'anormalità di questi fenomeni e portare l'attenzione sulla causa del loro aumento in frequenza e potenza: non è maltempo, ma emergenza climatica.

