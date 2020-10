Nico Riva

Jole Santelli, prima donna Presidente della Regione Calabria (da gennaio 2020), è morta ieri notte nella sua casa a Cosenza. L'esponente di Forza Italia aveva 51 anni e lottava con un tumore da tempo. A partire dal Presidente della Repubblica Mattarella, per il quale «l'improvvisa, dolorosa notizia riempie di tristezza», l'intero mondo politico ha espresso unanime cordoglio. Per il premier Conte è «una ferita profonda», Silvio Berlusconi dice che «Jole lascia un vuoto incolmabile nelle nostre anime». Sconvolta Giorgia Meloni, che la ricorda come «un'amica, una donna coraggiosa, un politico fiero e orgoglioso delle sue idee». Il leader del Pd, Zingaretti, offre «a tutti i suoi concittadini la vicinanza dei Democratici». Per il momento il posto della Santelli lo prenderà il vicepresidente Antonino Spirlì: quindi, secondo lo Statuto regionale, si procederà a nuove elezioni che, Covid permettendo, si terranno probabilmente a inizio del 2021. Il Consiglio regionale della Calabria sarà convocato entro 10 giorni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

