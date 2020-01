Nico Riva

Il dado è tratto. Da sabato 1 febbraio il Regno Unito non farà più parte dell'Unione Europea. Il 28 gennaio il Parlamento Europeo ha ufficializzato il divorzio con i britannici: 621 i voti favorevoli, 49 i contrari e 13 gli astenuti. Ciò comporterà diverse modifiche ai rapporti futuri. Molti son ancora i punti da chiarire, ad esempio il futuro del programma Erasmus+ per gli studenti universitari, la circolazione delle merci in entrata e uscita dalla Gran Bretagna o i nuovi documenti da presentare per chi vorrà concedersi una vacanza o trasferirsi Oltremanica, non necessari fino ad oggi. Gli inglesi hanno raggiunto l'obiettivo, perseguito negli ultimi anni con difficoltà, rinvii, scontri politici e spaccature nell'opinione pubblica. Ma la Corona e il governo di Boris Johnson hanno tirato dritto fino a questo epilogo, che segna l'inizio di una nuova era. Non sono mancati abbracci, canti e lacrime. Ma il presidente del Parlamento David Sassoli ha concluso: «Dirsi addio è troppo impegnativo e definitivo. È per questo che dico solo arrivederci».

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

