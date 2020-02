Nico Riva

C'è il primo caso di un italiano contagiato dal Coronavirus. L'Istituto superiore di sanità (Iss) ieri sera ha comunicato alla task force del ministero della Salute l'esito positivo del test di conferma per su uno dei rimpatriati italiani da Wuhan, messo in quarantena nella città militare della Cecchignola. «Il paziente, - spiega un comunicato - attualmente è ricoverato all'istituto Spallanzani con un modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale».

Il paziente aveva presentato mercoledì sera dei risultati sospetti agli esami. L'uomo era stato subito trasferito e messo in isolamento nel nosocomio romano.

Il paziente risultava in buone condizioni generali, ma aveva la temperatura leggermente alta, come aveva spiegato la direzione sanitaria dell'ospedale.

Rimangono sotto stretta osservazione tutti gli altri rimpatriati dalla Cina ancora alloggiati nelle caserme della Cecchignola.

Dalla Cina intanto è giunta la notizia che è morto Li Wenliang, il medico eroe che per primo aveva lanciato l'allarme in Cina lo scorso dicembre sul nuovo Coronavirus.

Nella mattinata di ieri, intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato a sorpresa la scuola Manin, all'Esquilino, il quartiere romano che ospita una delle più grandi comunità cinesi. E non si tratta di una scuola qualunque, bensì di un istituto fortemente multiculturale (circa il 40-50% degli alunni son di origine straniera) e con un'alta concentrazione di giovani studenti cinesi. Il Capo dello Stato ha quindi stretto la mano ad ogni bambino e ricordato che amicizia e pace sono fondamentali. Con un piccolo grande gesto, Mattarella ha lanciato un messaggio forte e chiaro, contro ogni pregiudizio e ogni forma di discriminazione.

