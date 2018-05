Nicky Jam, una notte di reggaeton

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'artista portoricano di origini dominicane Nicky Jam è pronto a tornare in concerto a Roma all'Ex Dogana, stasera, con il suo Euro tour 2018 - The Series Tour. A partire dalle ore 22.45 i locali di via dello Scalo San Lorenzo diventeranno la location perfetta per il concerto dell'anno: direttamente dagli Stati Uniti il re del reggaeton è pronto a far scatenare la Capitale sulle note del suo particolarissimo sound e soprattutto sulle note di Equis, realizzato con J Balvin e destinato a diventare una delle hit dell'estate 2018.Il brano, realizzato con J Balvin, sta superando 600 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre il suo ultimo album, Fénix, uscito nel 2017, dopo essere arrivato al numero 1 della classifica Latin Album di Billboard, resiste stabile al quarto posto.Nicky Jam sta anche lavorando al nuovo album in uscita a fine estate. Una produzione discografica che include altri featuring con nomi prestigiosi della scena internazionale musicale. All'evento, realizzato da Planet Production, seguirà un party reggaeton con Deejay Descontrol.Aveva solo 11 anni Nicky Rivera Caminero, al secolo Nicky Jam, quando ha firmato il suo primo album. La sua carriera ha raggiunto la vetta nel 2015 quando ha lanciato, insieme a Enrique Iglesias il singolo El perdon: il brano si è aggiudicato il disco d'oro a Berlino, Francia e Paesi Bassi, il disco di platino in Italia, Messico e Spagna e ancora il disco di diamante in Polonia.