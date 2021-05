Nick Kamen, icona degli anni 80 muore a 59 anni

Togliendosi i Levis 501 in una lavanderia pubblica, al ritmo della viscerale Heard it through the grapevine di Marvin Gaye, è entrato di diritto nel cuore di tutte le donne (e di molti uomini) nel 1985. Potenza di un commercial, di una réclame diventata iconica. Capolavoro su capolavori (jeans, Gaye, etc etc) attirò l'attenzione di Madonna - come darle torto - che produsse il tormentone (non immenso, come tutti i tormentoni) Each time you break my heart. Nick Kamen, 59 anni, modello, attore, cantante è mancato ieri, ricordato sui social da Boy George - «R.I.P. all'uomo più dolce e più bello», poi John Taylor (Duran Duran), Tanita Tikaram e tutto il mondo anni Ottanta ha celebrato Ivor Neville Kamen, originario dell'Essex, Regno Unito. Tra il 1987 e il 1992 Kamen ha inciso cinque album e un'altra hit Loving you is sweeter than ever composta da Stevie Wonder e Ivy Hunter. (S. Cig.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 05:01

