Nibali, da oggi si sale: «Sulle Alpi io attacco»

Marco LobassoROMA - Il giorno di riposo del Tour de France serve per accendere i riflettori su Vincenzo Nibali, l'azzurro che punta a rivincere la corsa a tappe più importante del mondo dopo il clamoroso successo del 2014. Lo Squalo è risalito fino alla dodicesima posizione nella Generale guidata da Van Avermaet, in linea con i migliori e a solo sei secondi dal favoritissimo Froome.«Siamo attesi da tre tappe assai dure e impegnative, sulle Alpi, ma bisognerà vedere cosa accadrà durante la corsa. Certo, bisognerà andare a tutta, come del resto abbiamo fatto finora. Le Alpi, in genere, sono più dure e selettive dei Pirenei, bisognerà vedere se si muove qualcuno, oppure se si aspetta l'ultima salita per attaccare. Però, il terreno c'è». Nibali prevede un trittico alpino all'insegna della tattica. Il campione siciliano non indica quali saranno gli avversari da temere, limitandosi a dire che «si è visto solo Daniel Martin sul Mur de Bretagne». Poi sul favorito britannico Froome: «Non so come stia davvero», aggiunge. «Dopo nove giorni mi trovo dove volevo in classifica - conclude -. In queste tappe contava evitare trappole e dunque non perdere terreno». Poi i complimenti alla sua squadra, la Bahrain Merida, che ha sfiorato due volte con Colbrelli la vittoria di tappa ma che punta tanto sull'azzurro per la vittoria o il podio finale.«La mia squadra? Sono contento del lavoro che ha svolto. Ho letto alcune critiche, mi sono sembrate ingiuste per i miei compagni». Da oggi si riparte. Il Tour inizia a salire.