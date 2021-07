New York: obbligo di vaccino per i dipendenti pubblici

New York si avvia a richiedere il vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici dipendenti del municipio. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio ufficiale arriverà a breve dal sindaco Bill de Blasio.

Intanto l'amministrazione Biden fa sapere che intende mantenere per ora le restrizioni ai viaggi in vigore in seguito ai timori per l'aumento dei caso di Covid e per la variante Delta. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti della Casa Bianca. L'amministrazione americana è sotto pressione dei governi stranieri, delle compagnie aeree e di alcuni membri del Congresso per allentare le restrizioni sugli ingressi di stranieri nel Paese.

La Casa Bianca ha più volte ribadito che un allentamento sarà deciso sulla base dei dato sanitari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

