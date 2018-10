Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Netta vittoria di Maria De Filippi nella sfida tv del sabato sera. Una puntata frizzante quella di Tu si que vales, alimentata anche dall'incidente hot di Belen che sta facendo discutere i social per il suo fuori di seno.Il talent, quindi, consegna ancora una volta a Canale 5 gli ascolti della prima serata di ieri. Il programma di Maria De Filippi ha ottenuto infatti 5.232.000 telespettatori e uno share del 29,03%, battendo la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta di Rai1 dedicata a Cleopatra, vista da 3.488.000 telespettatori pari al 17,41% di share.Momenti di tensione nel programma si sono verificati dopo l'esibizione di Ninfa e Frank, che voleva portare un messaggio di pace, ma si è invece trasformata in vero e proprio caos. Dopo il loro numero i giudici sono apparsi molto dubbiosi e il pubblico li ha bocciati. Davanti allo scarso apprezzamento, Ninfa ha iniziato a inveire contro chi era presente in studio: «Non ci sarei venuta qui. Il talent non fa per me. Voi siete pagati per stare lì. Siete lo stesso pubblico ogni anno. Che venga l'Apocalisse per tutti voi». Parole pesanti, a cui sono seguiti in successione molti gesto dell'ombrello proprio verso chi, poco prima, aveva giudicato la sua esibizione. La conduttrice Maria De Filippi, vedendo il comportamento di Ninfa, ha perso la pazienza e le ha replicato: «Posso dirti una cosa? A quel paese dovevi mandarci noi. Fai quel gesto a noi. Siamo noi che ti abbiamo detto di no, loro non hanno fatto niente!».