Netflix lancia la sfida ai colossi dell'animazione, Disney, Pixar e Illumination. Nell'arco di due anni, sulla piattaforma di streaming arriveranno infatti almeno 5 lungometraggi animati, tra cui l'attesissimo Pinocchio di Guillermo Del Toro, a cominciare da Klaus, una favola natalizia che racconta in una sorta di prequel la nascita della leggenda di Babbo Natale, disponibile dal 15 novembre.

Ideato e diretto da Sergio Pablos, co-creatore di Cattivissimo Me, il film è realizzato interamente a Madrid con una tecnica che unisce il disegno a mano con la computer grafica. Nella versione italiana, Francesco Pannofino presta la sua voce al giocattolaio dalla barba bianca che a bordo della slitta trainata da renne consegnerà i regali la notte di Natale e Marco Mengoni a Jesper, un giovane postino che in qualche modo è l'artefice di quella che diventerà la tradizione più amata dai bambini di tutto il mondo, mentre Carla Signoris doppia la cattiva di turno. «Sono felice di aver portato le mie corde vocali a questo personaggio che è viziato, bipolare ma molto sensibile come me commenta Mengoni, che si è già cimentato come doppiatore in Lorax e The King Lion qui c'erano molte più battute e Jesper parla veloce, con cambi di tono, mi sono impegnato molto e credo di essere migliorato. Il doppiaggio è molto stancante ma è bello mettermi alla prova in un mestiere che non è il mio, se me ne daranno l'opportunità continuerò». Rispetto agli altri classici natalizi, per il cantautore questo film ha qualcosa in più perché realizzato in parte a mano, e «nel disegno c'è una poesia, un romanticismo diverso», e per «la comodità, perché te lo puoi vedere a casa». (D. Ara.)

