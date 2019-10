Netflix e Mediaset insieme per due anni e sette film

Netflix e Mediaset hanno firmato una partnership «sperimentale» per realizzare 7 film nei prossimi due anni. «Siamo complementari» ha detto Reed Hastings Ceo Netflix (foto) annunciando l'accordo ieri a Roma. «Potrebbe essere il preludio di un rapporto più solido» ha aggiunto Alessandro Salem, Dg contenuti Mediaset. I film prodotti insieme andranno prima in onda su Netflix e, dopo 12 mesi, in esclusiva free su Mediaset, probabilmente su Canale 5. Cinque i titoli conosciuti: Sotto il sole di Riccione con la sceneggiatura di Enrico Vanzina, Sulla stessa onda diretto da Massimiliano Camaiti, Il divin codino (Baggio) di Letizia Lamartire, Al di là del risultato diretto da Francesco Lettieri e L'ultimo Paradiso prodotto e interpretato da Riccardo Scamarcio.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

