Nesta riparte dal Frosinone e sogna già la serie A

Mario Monte

ROMA - «Vengo qui con entusiasmo e umiltà». Si presenta così Alessandro Nesta, nuovo allenatore del Frosinone. «Ho scelto questo club perché mi ha voluto fortemente e perché lo considero importante - dichiara in conferenza l'ex capitano della Lazio -, l'obiettivo sarà prima di tutto quello di far divertire i nostri tifosi. Ci aspetta una stagione difficile, e dovremo sudare per ogni punto. Modulo? Mi piace il 4-3-1-2 e ho tanti modelli di allenatore a cui ispirarmi. Spero di aver preso da Ancelotti il modo di gestire lo spogliatoio».

E pensare che alcuni avevano fatto anche il nome di Nesta, tra quelli che avrebbero potuto prendere il posto di Simone Inzaghi alla Lazio, prima che il tecnico piacentino rinnovasse il contratto con Lotito.

L'ex Milan e campione del mondo ha cominciato la sua carriera da allenatore nel Miami FC in America nell'agosto del 2015 e ha vinto anche un campionato. Nella scorsa stagione ha diretto il Perugia dove ha conquistato i playoff per la serie A ma chiudendo il rapporto a fine stagione. A conti fatti: Miami, poi Perugia e ora Frosinone. Sembra che Nesta voglia avvicinarsi sempre di più alla Capitale. Il cammino è ancora lungo, ma se tutte le strade portano a Roma, chissà se le sue non lo riporteranno un giorno nella città dove è stato grande con la Lazio...

riproduzione riservata ®

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA