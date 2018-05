Nesta: «Al Perugia devo uno scudetto»

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Il sorriso è quello dei giorni più belli. Perché ieri per Roberto Mancini è stato un martedì speciale. Il primo da ct della Nazionale. Raggiante e pure un tantino emozionato (con tanto di dedica ai genitori: «Penso possano essere orgogliosi», il Mancio, nella conferenza stampa a Coverciano: «Diventare il commissario tecnico è la massima aspirazione per ogni allenatore. Sono tanti anni che alleno e questo è il momento giusto per diventare ct perché bisogna fare qualcosa per la Nazionale: non essere andati al Mondiale è stato traumatico. La mancata qualificazione in Russia è un lutto».Per Mancini contratto biennale da due milioni a stagione, con rinnovo automatico di altri due in caso di qualificazione a Euro 2020. Saranno almeno tre i fedelissimi storici che seguiranno in azzurro l'ex attaccante di Samp e Lazio, ovvero i collaboratori tecnici Fausto Salsano e Angelo Gregucci oltre al preparatore dei portieri Massimo Battara. Certo anche un ruolo per Andrea Pirlo, mentre dopo aver traghettato il gruppo nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra, Luigi Di Biagio tornerà alla guida dell'Under 21.Ancora il primo Mancini-pensiero da tecnico azzurro: «Voglio essere un ct perbene e riportare l'Italia sul tetto del'Europa e del mondo. Per me è stato abbastanza semplice scegliere: sono orgoglioso di di guidare la Nazionale. Per uno come me che è arrivato nel 1978 in azzurro con l'Under 14 questa è la cosa più bella».Quindi il capitolo riguardante i tifosi: «Dovremo essere bravi a riavvicinarli, quando la Nazionale gioca i tifosi sono tantissimi e sono vicini».E con i giocatori come la mettiamo? «Con Buffon parleremo prima della partita di Torino con l'Olanda. De Rossi, Barzagli e Chiellini? Hanno dato talmente tanto alla causa azzurra, quindi meritano di essere ascoltati per capire le loro intenzioni. Balotelli? Chiamerò e parlerò con Mario. Lo voglio rivedere in versione Europei 2012. Adesso bisogna sentire lui e capire cosa vuol fare... Ma ci sono tanti giocatori di qualità».E la risposta di SuperMario non si è fatta attende: sul suo profilo Instagram, il bomber del Nizza ha specificato: «ruolo attaccante dell'Italia». Insomma, Balo si è già autoconvocato con la Nazionale. A distanza di quattro anni.L'Italia del Mancio è attesa da tre amichevoli in otto giorni: l'esordio a San Gallo, in Svizzera lunedì 28 contro l'Arabia Saudita, poi in rapida successione Francia (1 giugno) e Olanda (4).riproduzione riservata ®