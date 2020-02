NESSUNO TOCCHI L'ITALIA

Daniele Petroselli

Nonostante non vinca da 24 partite, l'Italrugby tira eccome. Domani allo stadio Olimpico di Roma (ore 15.15, diretta su DMAX), per l'esordio degli azzurri in casa contro la Scozia, oltre 55mila spettatori. Un segnale positivo quello del pubblico che, nonostante Bigi e compagni non riescano ad uscire vincitori da un incontro del Sei Nazioni dal 2015 (addirittura dal 2013 tra le mura amiche), vuole dare fiducia alla Nazionale. Così come un grande ex come Mauro Bergamasco, 106 caps con la maglia azzurra.

L'Olimpico risponde anche questa volta presente per l'Italrugby, come si spiega?

«Gli stadi fanno fatica a riempirsi non solo per le sconfitte, ma perché viviamo in un mondo sportivo fatto di polemiche. E le persone vogliono godersi lo sport. Il rugby invece rimane una disciplina che piace perché ha una bontà etica alla base. Ma va sempre rinforzata con gli atteggiamenti dei giocatori e di chi vive questo sport da protagonista».

Nonostante i ko nei primi due turni, ha visto segnali positivi dalla Nazionale?

«E' un gruppo che si sta rinnovando molto. Ho visto cose positive, in attacco e in difesa, altre che vanno riviste. E' un nuovo approccio al gioco, con Smith che sta portando le sue idee, ma è arrivato davvero da poco. Ci vuole tempo e bisogna darglielo».

Hai conosciuto Smith da giocatore. Come lo valuti come tecnico?

«Ho sempre apprezzato la sua mentalità di gioco, ha cercato di portare il suo bagaglio tecnico e di conoscenze. Ha le idee chiare. E dico che serve osservare di più invece di criticare subito».

A cosa si riferisce?

«Ho sentito troppe critiche, gente che parla di un'Italia che non serve nel Sei Nazioni. E invece non è così. Vogliamo critiche costruttive, non distruttive».

Il 14 marzo all'Olimpico contro l'Inghilterra l'ultima in azzurro di un grande come Sergio Parisse.

«E' arrivato ai vertici del rugby mondiale, per merito delle sue capacità e dello spirito di sacrificio. Spero venga giustamente festeggiato, perché ha dedicato tanto alla Nazionale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA