Nessun segno di violenza sui due corpi ma avevano la polmonite. È il risultato dell'autopsia sui corpi dei due anziani morti alla Cecchignola. Un responso che non chiarisce le cause della morte ma che apre anche lo scenario del covid. E il giallo diventa sempre più fitto. Come sono morti Francesco Esposito e la moglie Fabiola Ciuffa? Per saperlo sono stati disposti nuovi esami tossicologici e istologici. Sui cadaveri dell'ex carabiniere in congedo e della consorte (trovati morti nel loro appartamento di via Abigaille Zanetta a Castello della Cecchignola) saranno effettuate ulteriori indagini. La coppia era morta da più di dieci giorni e la macabra scoperta è stata fatta da un parente. Tutte e tre le ipotesi rimangono ancora in piedi. I servizi sociali del IX municipio avevano avuto in carico la coppia fino al 2003, ma da allora i due non avevano più fatto richiesta di assistenza.(E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

