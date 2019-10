Nessun colpevole per la tragedia che colpì Roma nella notte del 16 dicembre 1998, quando si sbriciolò un palazzo di cinque piani in via Vigna Jacobini, e rimasero sotto le macerie 27 vittime, tra le quali sei bambini. Ieri, dopo tre sentenze - due delle quali annullate con rinvio dalla Corte di Cassazione - i giudici d'appello hanno scritto la parola fine in merito alla posizione dell'unico imputato, processato per le terribili accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Mario Capobianchi, proprietario della tipografia San Paolo, ubicata nel seminterrato dell'edificio di Via Vigna Jacobini, è stato assolto con formula ampia perché il fatto non sussiste. In quel dicembre del 1998, le cronache dell'epoca raccontarono che furono necessarie ben 51 ore alle centinaia di uomini impegnati nei soccorsi - su tutti, i vigili del fuoco - per chiudere la straziante conta dei morti. L'ultimo ad essere trovato fu, all'alba, il corpicino di Alessio Fioravanti, di solo quattro mesi di vita. Prima di lui, erano state estratte e ricomposte le salme di tanti altri uomini e donne, insieme con altri bambini. Soltanto due furono le persone estratte vive dai detriti.

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

