Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NEPITANDEM DI GUSTOFesta doppia a Nepi, in provincia di Viterbo, che domani e domenica celebrerà i suoi vanti gastronomici con la Sagra del pecorino. Un evento tradizionale che quest'anno si rinnoverà facendo spazio al salame cotto, antica specialità del viterbese da poche settimane entrata nell'olimpo dei prodotti di qualità, grazie alla Denominazione Comunale di origine. Entrambe le eccellenze si potranno degustare insieme agli altri tipici tra cui miele, confetture, vino ed olio ma anche alle ricette locali come la cipolla bianca al forno, la pizza con cipolla o la vignarola laziale, piatto a base di fave, carciofi e lattuga. Senza trascurare salsicce, carni di maiale alla griglia e scapicollata, una pancetta stagionata e insaporita con aromi naturali. A condire il tutto arriveranno artigianato, mercatino dell'antiquariato e del rigattiere, attività didattiche per i bimbi, folclore, musica e stornellatori romani (info 3408505381).