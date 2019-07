NEO PRESIDENTE

LAURA DELLI COLLI

A FONDAZIONE CINEMA Giornalista, scrittrice e grande esperta di cinema, aggiunge un prestigioso incarico ai suoi già numerosi ruoli: quello di presidente della Fondazione Cinema per Roma che realizza la Festa del Cinema di Roma. «Ringrazio il Collegio per una decisione che conferma la fiducia al lavoro di quest'ultimo anno» ha detto l'interessata, eletta all'unanimità. La Delli Colli, da maggio 2018 vicepresidente della Fondazione Cinema per Roma, è anche presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI).

SUMMERTIME

PAOLO FRESU

DANIELE BONAVENTURA

Un duo di strumenti già davvero particolare - tromba e fisarmonica argentina - a cui si aggiunge il voloncello carioca di Jacques Morelenbaum. Il patrimonio musicale brasiliano filtrato dalle lenti mediterranee. Alla Casa del Jazz, oggi alle 21, 25 euro, viale di Porta Ardeatina 55.

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

