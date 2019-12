Nemmeno parchi divertimenti e centri commerciali sono immuni alla magia del Natale e molti si attrezzano per passare a meglio le feste. Si respira già l'atmosfera del Candy Christmas 2019 a Valmontone Outlet: tra caramelle e cupcakes che rendono ancora più dolce lo shopping anche una pista per pattinare.

Anche il Luneur Park si accende grazie alla Magia del Natale. Varcato il Magico Portale si trovano sfere luminose, creature incantate arrivate dal Regno dei Ghiacci e una super Pista di Pattinaggio in ghiaccio ecologico. Sarà inoltre possibile per i più piccolii consegnare personalmente la letterinaa Babbo Natale, affiancato dai fidi Folletti.

In fine, a Cinecittà World, la stagione si accende il 7 dicembre con il Christmas party la presentazione in versione natalizia del musical Viva l'Italia. L'8 dicembre il Festival delle Favole racconterà con la danza il calore degli affetti, la famiglia e il bene che vince sul male.

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

